Фільми «Барбі» й «Оппенгеймер» за перші вихідні прокату зібрали сотні мільйонів доларів. Кінотеатри перевантажені

Фільм «Барбі» став наймасштабнішим фільмом року в США та Канаді, як зазначає дистрибʼютор Warner Bros., і зібрав за перші вихідні $337 мільйонів у всьому світі. Водночас фільм «Оппенгеймер» встиг заробити $174,2 мільйона за даними Universal Pictures.

Про це пише BBC.

Вихід двох картини призвів до того, що у Великій Британії мережа кінотеатрів Vue побачила найзавантаженіші вихідні за чотири роки та другий вікенд в історії за кількістю відвідувачів.

Обидва фільми вийшли в прокат 21 липня, а змагання між ними в соціальних мережах назвали «Барбенгеймер». Продажі квитків на перші покази фільму «Барбі» з Марго Роббі та Раяном Гослінгом у вихідні перевищили продажі квитків на премʼєрні вихідні блокбастера «Брати Супер Маріо», що зробило «Барбі» наймасовішим фільмом 2023 року.