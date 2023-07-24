Фільми «Барбі» й «Оппенгеймер» за перші вихідні прокату зібрали сотні мільйонів доларів. Кінотеатри перевантажені

Фільм «Барбі» став наймасштабнішим фільмом року в США та Канаді, як зазначає дистрибʼютор Warner Bros., і зібрав за перші вихідні $337 мільйонів у всьому світі. Водночас фільм «Оппенгеймер» встиг заробити $174,2 мільйона за даними Universal Pictures.
Про це пише BBC.
Вихід двох картини призвів до того, що у Великій Британії мережа кінотеатрів Vue побачила найзавантаженіші вихідні за чотири роки та другий вікенд в історії за кількістю відвідувачів.
Обидва фільми вийшли в прокат 21 липня, а змагання між ними в соціальних мережах назвали «Барбенгеймер». Продажі квитків на перші покази фільму «Барбі» з Марго Роббі та Раяном Гослінгом у вихідні перевищили продажі квитків на премʼєрні вихідні блокбастера «Брати Супер Маріо», що зробило «Барбі» наймасовішим фільмом 2023 року.
- Через зйомки фільму «Барбі» у світі виник дефіцит рожевої фарби. Для пофарбування декорацій знадобилося стільки рожевої фарби, що її використання призвело до глобального дефіциту флуоресцентного відтінку фарби Rosco.
- На платформі для оренди житла Airbnb виставляли справжній будинок Барбі в Малібу, штат Каліфорнія. Орендувати його можна було лише на 21 та 22 липня 2023 року — у дні премʼєри фільму «Барбі».
- Вʼєтнам заборонив фільм «Барбі» через карту Південнокитайського моря. Вʼєтнамський посадовець назвав кадр «образливим». Про яку саме сцену йдеться, наразі незрозуміло.