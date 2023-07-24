Дрони влучили в склад боєприпасів поблизу Джанкоя в окупованому Криму. Також безпілотники атакували Москву

У Джанкойському районі окупованого Криму дрони влучили у склад боєприпасів.

Окупаційний «голова» Сергій Аксьонов повідомив, що над півостровом збили 11 безпілотників. Рух залізницею в Джанкойському районі та автомобільною трасою Джанкой — Сімферополь призупинили.

Окупаційна влада також оголосила евакуацію у радіусі 5 км від місця вибуху.

Крім того, близько 4-ї ранку 24 липня Москву атакували безпілотники. Пошкоджені два нежитлові будинки. Неподалік одного з них розташована будівля Міністерства оборони росії. Інформації про постраждалих немає.