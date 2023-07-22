У Криму безпілотники атакували аеродром і склад боєприпасів

У Криму в Красногвардійському районі лунали вибухи. Окупаційна влада повідомила про атаку безпілотників.
Місцеві Telegram-канали повідомили, що рух Кримським мостом тимчасово перекривали, але згодом відновили.
Окупаційний «голова» Криму Аксьонов уточнив, що дрони влучили по складу боєприпасів — детонація триває. За його словами, постраждалих і руйнувань немає. У радіусі 5 кілометрів оголосили евакуацію і зупинять рух залізницею.
Місцеві пабліки писали про влучання в нафтобазу й аеродром у селі Жовтневе.
Місцевий мешканець повідомив «Cуспiльному», що пожежа сталася біля станції «Елеваторна». Поблизу неї розташований покинутий радянський аеродром. За даними кримського партизанського руху, там перебуває російська військова техніка.
- Починаючи із серпня 2022 року в окупованому Криму майже щодня чути звуки вибухів. Окупаційна російська влада пояснює це стріляниною по «українських безпілотниках», «роботою ППО» і навчаннями військових рф. Сергій Аксьонов називав безпілотники «основною загрозою» для Криму.