У Криму безпілотники атакували аеродром і склад боєприпасів

У Криму в Красногвардійському районі лунали вибухи. Окупаційна влада повідомила про атаку безпілотників.

Місцеві Telegram-канали повідомили, що рух Кримським мостом тимчасово перекривали, але згодом відновили.

Окупаційний «голова» Криму Аксьонов уточнив, що дрони влучили по складу боєприпасів — детонація триває. За його словами, постраждалих і руйнувань немає. У радіусі 5 кілометрів оголосили евакуацію і зупинять рух залізницею.

Місцеві пабліки писали про влучання в нафтобазу й аеродром у селі Жовтневе.

Місцевий мешканець повідомив «Cуспiльному», що пожежа сталася біля станції «Елеваторна». Поблизу неї розташований покинутий радянський аеродром. За даними кримського партизанського руху, там перебуває російська військова техніка.