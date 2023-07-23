В ООН засудили удари по Одесі, але не вказали, що це була російська атака

Управління ООН із координації гуманітарних справ в Україні засудило удари по Одесі, але не вказало, що атаку здійснила росія.

«Сьогодні одесити знову прокинулися від звуків вибухів. Удари були завдані по історичному центру, пошкодивши будинки, собор, залишивши вбитого мирного жителя та поранених. Міжнародне гуманітарне право чітке: цивільні та цивільна інфраструктура не є ціллю», — йдеться в повідомленні.

Наразі відомо, що російська атака на Одесу пошкодила щонайменше 25 пам’яток архітектури, убила одну людину та поранила ще 21.