Офіс Генпрокурора розслідує причетність Червоного Хреста Білорусі до депортації українських дітей

Офіс Генерального прокурора розпочав розслідування щодо участі Білоруського Червоного Хреста в примусовій депортації українських дітей.

Про це повідомив генпрокурор Андрій Костін.

За його словами, участь Білоруського Червоного Хреста в примусовій депортації українських дітей з окупованих росією територій до Білорусі є співучастю в скоєнні міжнародного злочину.

«Ця організація грубо порушує норми Женевських конвенцій, а також основоположні принципи Руху Червоного Хреста. Ми сподіваємося, що МКЧХ розгляне це порушення доброчесності та вживе відповідних заходів. Зі свого боку, ми розпочали розслідування, аби забезпечити відповідальність за кожен випадок насильницького переміщення та/або депортації українських дітей», — написав Костін.

Нещодавно в мережі з’явився репортаж, у якому генеральний секретар Білоруського Червоного Хреста Дмитро Шевцов під час поїздки на ТОТ України зазначив, що його організація причетна до «оздоровлення» українських дітей.

Згодом пресслужба Міжнародного Червоного Хреста і пресслужба українського ЧХ заявили, що почали розслідування щодо Шевцова.

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що після низки фактів порушень, допущених Білоруським Червоним Хрестом, є достатньо підстав для його виключення з Міжнародної Федерації Червоного Хреста та Червоного Півмісяця.