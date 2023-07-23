Росія знищила палац культури в Часовому Ярі. Місто обстріляли касетними боєприпасами

Росія знищила палац культури в Часовому Ярі, відкривши вогонь по місту касетними боєприпасами, повідомили в Мінкультури.

Рятувальники ДСНС, що приїхали на місце пожежі, були вимушені припинити роботу через безперервні обстріли. Через це будівля палацу культури згоріла.

Палац культури використовувався як міський гуманітарний штаб і місце надання медичної допомоги. Обстріл знищив незначний запас гуманітарної допомоги та медичне обладнання.

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«Єдине, на що здатна країна-терорист, це щодня доводити світу, що для неї не існує жодних правил ведення війни, жодних цінностей, лише бажання знищувати все на своєму шляху», — зазначили в Міністерстві.