Українська Ukrspecsystems створила новий безпілотник Mini Shark

Компанія Ukrspecsystems створила новий безпілотник Mini Shark для ведення аеророзвідки.

Mini Shark — це зменшена модель однойменного БпЛА Shark, який добре зарекомендував себе на фронті. Новий дрон так само призначений для виявлення наземних цілей і передачі даних, але важить 5 кг, що дозволяє запускати його з руки.

На сайті та в соцмережах компанії вказано, що Mini Shark працює в радіусі 35 км (радіус дії радіозвʼязку) і може літати протягом двох годин. Його максимальна швидкість — 120 км/год. Розмах крила — 2,6 метра, довжина — 125 см.

Цей дрон мають презентувати на виставці IDEF 2023 в Стамбулі, яка триватиме з 25 по 28 липня. The Page пише з посиланням на пресслужбу компанії, що Mini Shark представлять для міжнародного ринку, передпродаж уже відкрито.

До складу одного безпілотного авіакомплексу входить: два Mini Shark, два підвіси USG-261 (камери), оснащенні оптико-електронною системою з можливістю збільшення зображення х10, мобільна станція керування, запасні елементи й аксесуари. Весь комплекс вміщується у двох рюкзаках.