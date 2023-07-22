У Великій Британії вулицю назвали на честь Зеленського

У британському місті Гарлоу відкрили авеню імені президента України Володимира Зеленського.

Про це пише BBC.

Пʼята авеню в Гарлоу стала Пʼятою авеню — Зеленський авеню.

BBC News

Посол України у Великій Британії Вадим Пристайко мав бути присутнім на відкритті, але Зеленський звільнив його, тож нову вулицю презентували місцеві депутати.

Депутат Роберт Хелфон сказав, що Гарлоу — доречним місце для вшанування українського лідера, оскільки місто побудували для лондонських переселенців після Другої світової війни.

«Нове місто Гарлоу виникло як Фенікс із попелу. Ми хотіли показати українцям, що коли вони переможуть росію, є надія, є можливість, що вони матимуть гарні нові міста», — сказав він.

Він також похвалив місцевих жителів, які допомогли розмістити та підтримати приблизно 70 українських біженців.