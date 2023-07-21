У Москві затримали поплічника Ігоря Стрєлкова Павла Губарєва

У Москві біля суду затримали поплічника Стрєлкова Павла Губарєва, який прийшов його підтримати.

Про це повідомляє російське видання «Медіазона».

Губарєв став біля суду з плакатом. За пікет його затримали поліцейські.

Павло Губарєв — керівник руху «Новоросія», колишній «народний губернатор» Донецька. До війни він працював Дідом Морозом на святах, а також заснував рекламну фірму «Патисон». Клієнтами «Патисона» були великі підприємства і політичні партії.

Після Революції Гідності Губарєв оголосив себе «народним губернатором», його заарештувала СБУ, але потім обміняла на українських полонених. До початку 2015 року Губарєва відсторонили від реальної влади в «ДНР».