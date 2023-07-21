В американському штаті Небраска 19-річну дівчину відправили до вʼязниці за аборт

В американському штаті Небраска 19-річну дівчину засудили до 90 днів увʼязнення після того, як вона прийнялп таблетки для переривання вагітності. Дівчині допомагала мама.

Про це пише BBC.

Селеста Берджесс визнала себе винною в незаконному приховуванні людських останків після того, як вона зробила аборт приблизно на 28-му тижні вагітності, коли їй було 17 років. Її матері, 42-річній Джессіці Берджесс, загрожує до пʼяти років вʼязниці за допомогу дочці. Зараз у штаті Небраска заборонені аборти після 12-го тижня вагітності.

AUSTIN SVEHLA /NORFOLK DAILY NEWS

Поліція почала розслідування проти матері й доньки в червні 2022 року — до того, як Верховний суд скасував загальнонаціональне право на аборт і дозволив штатам визначати, чи дозволяти цю процедуру і яким чином її проводити.

На той час у Небрасці аборти були заборонені на 20-му тижні від зачаття. У судових документах стверджується, що Селеста Берджесс була приблизно на 28-му тижні, коли випила таблетки для переривання вагітності.

Спочатку дівчина сказала правоохоронцям, що вона народила мертвий плід. Але слідство встановило, що вона та її мати обговорювали, де взяти таблетки для аборту. Про це дізналися завдяки повідомленням у Facebook.

У травні Селеста Берджесс визнала себе винною в приховуванні людських останків. Два інші звинувачення в кримінальному провадженні проти неї — приховування смерті іншої людини та неправдиве повідомлення — були зняті. Окрім трьох місяців ув’язнення, їй загрожує два роки випробувального терміну.

Мати Селести визнала себе винною в проведенні незаконного аборту, неправдивих заявах поліції та приховуванні людських останків. Вона почне відбувати покарання у вересні.