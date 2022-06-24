Верховний суд США скасував рішення, яке робило право на аборт конституційним

Верховий суд США скасував рішення, яке робило аборти конституційним правом жінок.
Про це повідомляє The Washington Post.
Суд скасував рішення у справі «Роу проти Вейда» 1973 року, яке визнало конституційним право на аборт. Видання підкреслює, що це рішення матиме колосальний вплив, оскільки приблизно половина штатів готові заборонити або різко обмежити аборти.
«Тринадцять штатів заборонять аборт протягом 30 днів через ухвалені раніше «тригерні закони». Вони набувають чинності відразу, як тільки рішення у справі «Роу проти Вейда» буде скасовано. Ці закони роблять виняток для випадків, коли життю матері загрожує небезпека, але більшість не включає винятків щодо зґвалтування чи кровозмішення», — пише видання. Видання також пише, що за кілька хвилин після винесення рішення генпрокурор штату Міссурі підписав закон про заборону абортів.
- У травні 2021 року в штаті Техас ухвалили закон про заборону абортів. У серпні того року Верховний суд його підтвердив. Він забороняє аборти після шостого тижня вагітності. Головний аргумент його авторів — після цього терміну в плода начебто починає битися серце. Однак Американський коледж акушерів-гінекологів заявив, що термін «серцебиття» вводить в оману, і що на шостому тижні вагітності проявляється «частина тканини плода, яка стане серцем у міру розвитку ембріона».
- Закон дає будь-якій людині право подати в суд на будь-кого, хто «допомагає і підбурює» до аборту, а також вимагати відшкодування збитків на суму до $10 тисяч. Виняток передбачений у разі невідкладної медичної допомоги, що вимагає письмового підтвердження від лікаря, але не в разі вагітності внаслідок зґвалтування або інцесту.
- Закон набув чинності 1 вересня 2021 року. Його називали одним із найсуворіших у країні. Через закон тисячі жінок вийшли на протести.
- 10 вересня Мінʼюст США подав позов проти Техасу, а 7 жовтня федеральний суддя виніс тимчасову заборону на застосування нового закону, але зараз її скасували.