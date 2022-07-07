Європарламент вимагає закріпити в ЄС право на аборт як фундаментальне

Європейський парламент ухвалив резолюцію з вимогою закріпити право на аборт серед фундаментальних прав Євросоюзу. Там також закликали надавати підтримку громадським організаціям, які відстоюють такі права.

Про це пише пресслужба Європарламенту.

Відповідну резолюцію підтримали 324 депутати, проти виступили 155, 38 утрималися. Документ закликає внести право на аборт в Хартію основних прав ЄС. Туди мають додати речення «Кожна людина має право на безпечний та легальний аборт».

«Країни ЄС повинні гарантувати доступ до безпечних, легальних і безкоштовних послуг з абортів, допологових і материнських послуг, добровільного планування сімʼї, дружніх до молоді послуг, а також до профілактики ВІЛ, лікування і підтримки без дискримінації. Комісія та країни-члени повинні посилити свою політичну підтримку правозахисників і медиків, які працюють над покращенням сексуального та репродуктивного здоровʼя», — зазначили в Європарламенті.

Там також засудили останнє рішення Верховного суду США про скасування легалізації абортів на федеральному рівні та закликали Конгрес США ухвалити законопроєкт, який забезпечить таке право.

Офіційно це рішення має закріпити Європейська Рада. Після цього всі держави-члени ЄС мають дотримуватися цього права, інакше їх чекають судові позови та штрафи.