Україна відновлює експорт електроенергії до Словаччини

«Укренерго» і словацький оператор системи передачі SEPS домовилися відновити експорт електроенергії з 23 липня. Перший аукціон з розподілу пропускної спроможності стартує сьогодні — учасникам запропонують 200 МВт з датою поставки 23 липня з 09:00 до 14:00.

Українська електроенергія експортуватиметься лише в ті години, коли в енергосистемі є надлишок, пояснюють в «Укренерго».

Після внесення необхідних змін в законодавство і погодження НКРЕКП Україна зможеь розпочати експорт електроенергії до Словаччини.