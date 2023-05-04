Регулятор і «Укренерго» звинуватили одне одного в затримці відновлення експорту електроенергії до Словаччини

Голова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), Костянтин Ущаповський заявив, що Україна щодня недоотримує майже 20 мільйонів гривень з вини «Укренерго».

В енергорегуляторі заявили, що на засіданні 4 травня мали розглянути питання про погодження наданого «Укренерго» порядку розподілу доходів від розподілу пропускної спроможності міждержавного перетину Україна — Словаччина, погодженого з оператором системи передачі Словаччини. Однак оператор не подав такий порядок.

Водночас домовленість між Україною та Словаччиною про план експорту електроенергії, який мали затвердити 4 травня, була досягнута ще тиждень тому.

Отже, Україна щодня недоотримує приблизно 20 мільйонів гривень від експорту електроенергії до Словаччини.

Реакція «Укренерго»

В «Укренерго» заявляють, що передали всі необхідні документи ще 8 місяців тому, але регулятор їх досі не затвердив.

Водночас в «Укренерго» заявляють, що всі проблеми як з експортом, так і з імпортом електроенергії з країнами ЄС можна вирішити лише прийняттям європейських прозорих правил проведення аукціонів з розподілу пропускної спроможності міждержавних інтерконекторів з країнами Євросоюзу.

«Як того вимагає закон України, Укренерго ще 8 місяців тому передала на затвердження регулятору всі необхідні документи. Європейські правила досі не діють. І поки вони не прийняті, незважаючи на білий шум та гучні заяви окремих учасників процесу, «Укренерго» та оператор енергосистеми Словаччини SEPS продовжують працювати над відновленням експорту електроенергії з України та узгодженням відповідної угоди», — відповіли в держкомпанії.