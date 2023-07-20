У Миколаєві завершили розбір завалів. Загинули двоє людей, 18 поранені

У Миколаєві завершили розбір завалів триповерхівки, в яку поцілили росіяни під час нічної ракетно-дронової атаки.

У ДСНС повідомили, що у підсумку двоє людей загинули, а 18 — дістали поранення. Врятувати вдалося двох людей.