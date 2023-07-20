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У Миколаєві завершили розбір завалів. Загинули двоє людей, 18 поранені

Автор:
Костя Андрейковець
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У Миколаєві завершили розбір завалів триповерхівки, в яку поцілили росіяни під час нічної ракетно-дронової атаки.

У ДСНС повідомили, що у підсумку двоє людей загинули, а 18 — дістали поранення. Врятувати вдалося двох людей.

  • Уночі проти 20 липня росія вдарила по центру Миколаєва, поціливши у триповерховий житловий будинок і гараж. Спочатку повідомлялося про 19 поранених, серед яких були діти.
  • Цієї ж ночі російські війська вдарили по Одесі. Руйнувань зазнали адмінбудівля, кілька житлових будинків, приміщення генерального консульства Китаю. Загинула одна людина, ще пʼять — постраждали.