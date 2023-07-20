Planet Labs опублікували супутникові знімки військового полігона у Криму після вибухів

Cупутникові знімки Planet Labs за 19 липня зафіксували наслідки вибухів і пожеж на військовому полігоні в тимчасово окупованому Криму.

Planet Labs Inc. via AP

Він розташований неподалік Старокримського військового полігона в Кіровському районі Криму. У ніч проти 19 липня там пролунали вибухи. Через це окупаційна «влада» перекрила трасу «Таврида» й оголосила евакуацію з прилеглих зон — це чотири населені пункти та дві тисячі людей. Україна не коментувала події на кримському військовому полігоні.