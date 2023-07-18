Окупований Крим уночі атакували майже 30 БпЛА

Окупаційний «голова» Криму Сергій Аксьонов повідомив про нічну атаку півострова безпілотниками.

«Уночі на сході Криму сили ППО збили 9 БпЛА, ще 19 — заглушили силами РЕБ. Постраждалих немає», — написав він.

Міністерство оборони росії заявило, що в ніч проти 18 липня вони загалом знищили 28 безпілотників, якими Україна нібито намагалась атакувати обʼєкти в окупованому Криму.

Російське відомство стверджує, що постраждалих і руйнувань немає.

Минулої ночі армія рф здійснила атаку ударними безпілотниками на південні області України.