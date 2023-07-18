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Зеленський підписав закон, що дозволяє отримувати офіцерські звання без вищої освіти

Автор:
Анна Холоднова
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Президент Володимир Зеленський підписав закон, який на час воєнного стану дозволяє військовим без вищої освіти отримувати офіцерські звання.

Про це йдеться у картці законопроєкту.

Для отримання звання офіцера потрібно мати досвід бойових дій не менш як пів року і не мати непогашених дисциплінарних стягнень. Згідно з цим законом, на військову службу за контрактом прийматимуть офіцерів у віці від 20 до 40 років (а не 30).

  • Раніше стаття 20 Закону України «Про військовий обовʼязок і військову службу» визначала, що вища освіта є умовою для присвоєння військового звання офіцерського складу.
  • Також 18 липня Зеленський підписав закон, який дозволить звільняти зі служби військових, чиї близькі родичі загинули або зникли безвісти під час воєнного стану.