Зеленський підписав закон, що дозволяє отримувати офіцерські звання без вищої освіти

Президент Володимир Зеленський підписав закон, який на час воєнного стану дозволяє військовим без вищої освіти отримувати офіцерські звання.

Про це йдеться у картці законопроєкту.

Для отримання звання офіцера потрібно мати досвід бойових дій не менш як пів року і не мати непогашених дисциплінарних стягнень. Згідно з цим законом, на військову службу за контрактом прийматимуть офіцерів у віці від 20 до 40 років (а не 30).