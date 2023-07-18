Зеленський підписав закон, що змінює умови звільнення з військової служби

Президент України Володимир Зеленський підписав закон, який дозволить звільняти зі служби військових, чиї близькі родичі загинули або зникли безвісти під час воєнного стану.

Про це свідчить картка законопроєкту.

Право на звільнення отримають чоловік, дружина, син, дочка, мати, батько, дід, бабуся, рідні брат або сестра людей, які загинули або зникли безвісти під час війни. Законопроєкт поширюється на військових, які служать за призовом під час мобілізації і за контрактом.