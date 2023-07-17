Тайвань заявляє про рекордну кількість китайських військових кораблів навколо острова

Міноборони Тайваню заявляє, що наприкінці минулого тижня у водах навколо острова за добу помітили рекордні 16 військових кораблів Китаю.

Про це пише CNN.

Те ж саме писали китайські державні медіа, мовляв, діяльність Військово-морських сил Народно-визвольної армії КНР «побив рекорд за кількістю суден, задіяних у навчаннях у регіоні», припускаючи, що навчання проходили включно з тренуваннями десанту.