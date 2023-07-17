Тайвань заявляє про рекордну кількість китайських військових кораблів навколо острова

Міноборони Тайваню заявляє, що наприкінці минулого тижня у водах навколо острова за добу помітили рекордні 16 військових кораблів Китаю.
Про це пише CNN.
Те ж саме писали китайські державні медіа, мовляв, діяльність Військово-морських сил Народно-визвольної армії КНР «побив рекорд за кількістю суден, задіяних у навчаннях у регіоні», припускаючи, що навчання проходили включно з тренуваннями десанту.
- На початку липня лідер Китаю Сі Цзіньпін закликає своїх військових «поглибити» планування бойових дій, аби «збільшити шанси на перемогу в реальних боях».
- МЗС Тайваню прогнозує можливий напад Китаю у 2027 році. Очільник відомства заявляв у квітні 2023 року, що Тайвань сприймає китайську військову загрозу дуже серйозно. У розвідці США також вважають, що Сі Цзіньпін наказав військовим бути готовими до 2027 року для можливого силового захоплення острова.
- Правляча Комуністична партія Китаю розглядає Тайвань — острів із населенням 24 мільйони — як частину своєї території. Пекін пообіцяв «воззʼєднати» острів із материковою частиною Китаю. Напруга довкола Тайваню помітно зросла у 2022 році. Президент Байден заявив, що США захищатимуть Тайвань у разі нападу Китаю. Тим часом китайський лідер Сі Цзіньпін закликає Китай готуватися до війни та збільшує оборонний бюджет.