Лідер Китаю Сі Цзіньпін закликає своїх військових «поглибити» планування бойових дій, аби збільшити шанси на перемогу в реальних боях.

Про це пише китайське інформаційне агентство Xinhua.

За словами китайського президента, світ увійшов у новий період потрясінь і змін, а ситуація з безпекою Китаю стала більш нестабільною. Він зробив свої заяви під час візиту до командування Східного театру дій.

Це командування розташоване у штаб-квартирі в провінції Цзянсу, воно відповідає за безпеку східного Китаю, включаючи Східнокитайське море і Тайванську протоку.