Лідер Китаю Сі Цзіньпін закликає своїх військових «поглибити» планування бойових дій, аби збільшити шанси на перемогу в реальних боях.
Про це пише китайське інформаційне агентство Xinhua.
За словами китайського президента, світ увійшов у новий період потрясінь і змін, а ситуація з безпекою Китаю стала більш нестабільною. Він зробив свої заяви під час візиту до командування Східного театру дій.
Це командування розташоване у штаб-квартирі в провінції Цзянсу, воно відповідає за безпеку східного Китаю, включаючи Східнокитайське море і Тайванську протоку.
- МЗС Тайваню прогнозує можливий напад Китаю у 2027 році. Очільник відомства заявляв у квітні 2023 року, що Тайвань сприймає китайську військову загрозу дуже серйозно. У розвідці США також вважають, що Сі Цзіньпін наказав військовим бути готовими до 2027 року для можливого силового захоплення острова.
- Правляча Комуністична партія Китаю розглядає Тайвань — острів із населенням 24 мільйони — як частину своєї території. Пекін пообіцяв «воззʼєднати» острів із материковою частиною Китаю. Напруга довкола Тайваню помітно зросла у 2022 році. Президент Байден заявив, що США захищатимуть Тайвань у разі нападу Китаю. Тим часом китайський лідер Сі Цзіньпін закликає Китай готуватися до війни та збільшує оборонний бюджет.