Нацбанк відсудив в олігарха Олега Бахматюка 1,8 мільярда гривень

Печерський районний суд міста Києва вирішив стягнути з ексвласника ПАТ «Комерційний банк «Фінансова ініціатива» Олега Бахматюка, як поручителя, понад 1,8 мільярда гривень на користь Національного банку України.

Про це пише пресслужба НБУ.

Гроші стягнуть, щоб погасити заборгованість установи за одним із наданих раніше кредитів рефінансування, які та не повернула.

У 2014 році Комерційний Банк «Фінансова Ініціатива» уклав з НБУ договір про кредит рефінансування для підтримки ліквідності на суму два мільярди гривень. Олег Бахматюк поручився за належне виконання банком зобов’язань, уклавши з Нацбанком договір поруки. Банк і його власник не виконали зобовʼязання, тому НБУ у 2017 році звернувся до Печерського районного суду міста Києва з позовною заявою. Пізніше банк погасив заборгованість на суму близько 200 мільйонів гривень.