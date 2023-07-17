Україна почала імпорт електроенергії з Польщі відновленою ЛЕП

Україна почала імпортувати електроенергію з Польщі через лінію електропередачі, яку модернізували «Укренерго» й польський оператор системи передачі PSE у травні.
Про це пише пресслужба «Укренерго».
Вперше імпорт відбувся 16 липня: у пікові години споживання між 20:00 і 23:00 енергосистема отримала додаткові 800 МВт потужності.
Також цього дня відбувся імпорт зі Словаччини та Молдови з максимальною потужністю до 350 МВт. Цього дня, 17 липня, імпорт передбачався зі Словаччини між 17:00 і 23:00 до 340 МВт, а також з Молдови – до 3 МВт.
- Енергетичне сполучення Хмельницька АЕС — Жешув напругою 750 кВ не діяло від середини 1990-х. Україна давно закликала відновити цю лінію. Польська енергетична компанія PSE наполягала, що відновити роботу цієї ЛЕП із такою напругою неможливо через екологічні вимоги й невідповідність технічним нормам. Тому PSE вирішила перебудувати цю ЛЕП на 400 кВ і синхронізувати її з українською енергосистемою.
- ДП «НАЕК «Енергоатом» готується до запуску повітряної лінії, яка через Польщу зʼєднає українську і європейську енергосистеми.
- У 2022 році Україна експортувала електроенергію до ЄС протягом червня-жовтня та, за даними Державної митної служби, заробила на цьому майже $590 мільйонів. Цьому сприяли високі ціни на електроенергію в ЄС: у Словаччині та Румунії ціна за 1 МВт·год становила $400, тоді як в Україні — $89.