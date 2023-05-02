Україна і Польща відновили лінію електропередачі, яка не працювала із середини 1990-х

«Укренерго» та польський оператор системи передачі PSE модернізували лінію електропередачі між Польщею та Україною. Відновлений інтерконектор успішно відпрацював три дні в тестовому режимі.

Очільник уряду Денис Шмигаль каже, що за рахунок продажу електроенергії можна накопичити ресурси на відновлення енергетики до нового опалювального сезону, а за потреби можна буде активізувати імпорт й отримати аварійну допомогу від сусідів.

Загальна вартість проєкту становить 350 мільйонів гривень, низку необхідного обладнання Польща надала безкоштовно.