СБУ затримала інформатора ФСБ рф, який збирав дані про наслідки атаки на кафе в Краматорську

У Донецькій області контррозвідники Служби безпеки затримали інформатора російської ФСБ, який збирав розвіддані про наслідки ракетного удару рф по кафе у центрі Краматорська 27 червня.
Про це повідомили у пресслужбі СБУ.
Це завдання він отримав одразу після атаки на місто. Російські спецслужби цікавила інформація про кількість загиблих і травмованих людей, зокрема, представників Сил оборони України. СБУ опублікувала фрагменти його переписки:
СБУ також встановила, що інформатор ФСБ приховано відслідковував місця базування та переміщення українських захисників у Краматорську. Правоохоронці викрили і затримали зрадника під час виконання ним нового ворожого завдання у Краматорську.
Місцевого жителя, якого спецслужба рф залучила до співпраці навесні цього року, обрали через його антиукраїнські коментарі в різних Телеграм-каналах.
Слідчі СБУ повідомили затриманому про підозру. Наразі він перебуває під вартою. Триває розслідування.
- Російські окупанти о 19:32 27 червня завдали удару по центру Краматорська, поціливши неподалік закладу громадського харчування, де було велике скупчення людей. Про те, що в центральному кафе було багато відвідувачів, росіянам, за даними СБУ, розповів агент спецслужб рф — працівник місцевого газотранспортного підприємства. СБУ вважають, що він скорегував російський ракетний удар.
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