СБУ затримала інформатора ФСБ рф, який збирав дані про наслідки атаки на кафе в Краматорську

У Донецькій області контррозвідники Служби безпеки затримали інформатора російської ФСБ, який збирав розвіддані про наслідки ракетного удару рф по кафе у центрі Краматорська 27 червня.

Про це повідомили у пресслужбі СБУ.

Це завдання він отримав одразу після атаки на місто. Російські спецслужби цікавила інформація про кількість загиблих і травмованих людей, зокрема, представників Сил оборони України. СБУ опублікувала фрагменти його переписки:

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СБУ також встановила, що інформатор ФСБ приховано відслідковував місця базування та переміщення українських захисників у Краматорську. Правоохоронці викрили і затримали зрадника під час виконання ним нового ворожого завдання у Краматорську.

Місцевого жителя, якого спецслужба рф залучила до співпраці навесні цього року, обрали через його антиукраїнські коментарі в різних Телеграм-каналах.

Слідчі СБУ повідомили затриманому про підозру. Наразі він перебуває під вартою. Триває розслідування.