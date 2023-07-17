На Кримському мосту зупинили рух. Що відомо

На Кримському мосту зупинили рух. Окупаційний «голова» Криму Сергій Аксьонов повідомив, що там «відбулася надзвичайна подія в районі 145 опори».

Він закликав російських туристів залишатись у готелях.

Російські пабліки писали про падіння прольоту Кримського мосту, а Міністерство транспорту росії повідомило, що з боку Криму пошкоджено дорожнє полотно на прольотах.

За даними російського Telegram-каналу Baza, під час інциденту на Кримському мосту постраждала автівка з цивільними. Пишуть про двох загиблих і одного пораненого.

Низка українських медіа із посиланням на джерела пишуть, що Кримській міст вночі атакували надводні безпілотники — це нібито була спецоперація СБУ і ВМС України.

Водночас речниця ОК «Південь» Наталя Гуменюк заявила, що інформація про вибухи на Кримському мосту може бути провокацією росії на тлі напруги навколо «зернової угоди».