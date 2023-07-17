На Кримському мосту зупинили рух. Що відомо

На Кримському мосту зупинили рух. Окупаційний «голова» Криму Сергій Аксьонов повідомив, що там «відбулася надзвичайна подія в районі 145 опори».
Він закликав російських туристів залишатись у готелях.
Російські пабліки писали про падіння прольоту Кримського мосту, а Міністерство транспорту росії повідомило, що з боку Криму пошкоджено дорожнє полотно на прольотах.
За даними російського Telegram-каналу Baza, під час інциденту на Кримському мосту постраждала автівка з цивільними. Пишуть про двох загиблих і одного пораненого.
Низка українських медіа із посиланням на джерела пишуть, що Кримській міст вночі атакували надводні безпілотники — це нібито була спецоперація СБУ і ВМС України.
Водночас речниця ОК «Південь» Наталя Гуменюк заявила, що інформація про вибухи на Кримському мосту може бути провокацією росії на тлі напруги навколо «зернової угоди».
- 8 жовтня 2022 року на Кримському мосту, який зʼєднує росію та окупований Крим, вибухнула вантажівка. Вибух обвалив частину прольотів і спричинив масштабну пожежу — горіли паливні цистерни потяга. Росія заявила про теракт, а її влада використала інцидент для виправдання ракетних ударів по Україні. Київ свою причетність до вибуху не визнав.
- 9 липня 2023 року заступниця міністра оборони України Ганна Маляр назвала удар по Кримському мосту серед успішних операцій Сил оборони.