Президент Південної Кореї прибув в Україну. Говорили із Зеленським про повернення депортованих і «формулу миру»

Президент Кореї Юн Сок Йоль прибув в Україну з неанонсованим візитом. Він і президент Володимир Зеленський обговорили повернення депортованих українців, реалізацію «формули миру» і підготовку до Глобального саміту миру.

Серед тем зустрічі також були продовольча й енергетична безпека та економічна співпраця. Зеленський зазначив, що говорили про «все те, що важливо для нормального і безпечного життя людей, для міжнародного порядку, заснованого на правилах».

Це перший в історії україно-корейських відносин візит лідера Кореї в Україну. Разом з ним прибула і перша леді Кім Кон Хі.

Після візиту президент Зеленський подякував корейському колезі, першій леді та всьому корейському народові за «підтримку наших зусиль заради миру та безпеки наших людей, заради повернення українських дітей, вкрадених росією, за ваші нові ініціативи з фінансової, технічної та гуманітарної підтримки України».