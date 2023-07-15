Президент Південної Кореї прибув в Україну. Говорили із Зеленським про повернення депортованих і «формулу миру»

Президент Кореї Юн Сок Йоль прибув в Україну з неанонсованим візитом. Він і президент Володимир Зеленський обговорили повернення депортованих українців, реалізацію «формули миру» і підготовку до Глобального саміту миру.
Серед тем зустрічі також були продовольча й енергетична безпека та економічна співпраця. Зеленський зазначив, що говорили про «все те, що важливо для нормального і безпечного життя людей, для міжнародного порядку, заснованого на правилах».
Це перший в історії україно-корейських відносин візит лідера Кореї в Україну. Разом з ним прибула і перша леді Кім Кон Хі.
Після візиту президент Зеленський подякував корейському колезі, першій леді та всьому корейському народові за «підтримку наших зусиль заради миру та безпеки наших людей, заради повернення українських дітей, вкрадених росією, за ваші нові ініціативи з фінансової, технічної та гуманітарної підтримки України».
- Місяць тому газета The Wall Street Journal писала, що Південна Корея передає сотні тисяч артилерійських снарядів Сполученим Штатам, які ті надсилають до України.
- У березні Південна Корея домовилася зі США про позику 500 тисяч артилерійських снарядів калібру 155 мм. За даними анонімних урядових джерел, Південна Корея вирішила не продавати боєприпаси, а позичити їх, щоб мінімізувати імовірність використання цих снарядів у війні в Україні. Міністерство оборони Південної Кореї заявило, що союзники шукають шляхи підтримати Україну, щоб допомогти захистити її свободу, але відмовилося надати деталі. За словами голови МЗС Південної Кореї Пака Джина, позиція уряду щодо надання летальної допомоги Україні залишається незмінною.
- Пізніше президент Кореї заявив, що країна може розпочати надавати Україні військову допомогу за умови «ситуації, з якою міжнародна спільнота не зможе змиритися, наприклад, великомасштабний напад на мирних жителів, різанина або серйозне порушення законів війни, коли нам буде важко наполягати лише на гуманітарній чи фінансовій підтримці».