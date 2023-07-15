Сили оборони України знищили російський С-400, з якого обстріляли кафе у Краматорську

Українські захисники за допомогою HIMARS знищили російський зенітно-ракетний комплекс С-400 «Тріумф» під Дебальцевим у Донецькій області.

Про це повідомили в Оперативному командуванні «Північ».

За даними Центру стратегічних комунікацій, саме з цього С-400 окупанти випустили ракету по кафе у Краматорську.