Сили оборони України знищили російський С-400, з якого обстріляли кафе у Краматорську

Українські захисники за допомогою HIMARS знищили російський зенітно-ракетний комплекс С-400 «Тріумф» під Дебальцевим у Донецькій області.
Про це повідомили в Оперативному командуванні «Північ».
За даними Центру стратегічних комунікацій, саме з цього С-400 окупанти випустили ракету по кафе у Краматорську.
- Російські окупанти о 19:32 27 червня завдали удару по центру Краматорська, поціливши неподалік закладу громадського харчування, де було велике скупчення людей. Про те, що в центральному кафе було багато відвідувачів, росіянам, за даними СБУ, розповів агент спецслужб рф — працівник місцевого газотранспортного підприємства. СБУ вважають, що він скорегував російський ракетний удар.
- 29 червня у Краматорську завершили пошуково-рятувальні роботи після ракетного удару росіян. Загинули 12 людей.
- 30 червня Жовтневий суд Дніпра відправив у СІЗО на два місяці підозрюваного в корегуванні ракетного удару по Краматорську 27 червня. Ним виявився працівник місцевого газотранспортного підприємства Володимир Синельник.