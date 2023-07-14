Уряд призначив Івана Вигівського головою Нацполіції

Уряд призначив новим головою Нацполіції Івана Вигівського, повідомило Міністерство внутрішніх справ.
Відповідне рішення Кабінет міністрів ухвалив на сьогоднішньому засіданні.
Вигівський від 20 січня цього року виконував обов’язки голови Нацполіції. Попередній керівник поліції Ігор Клименко став главою МВС після загибелі міністра Дениса Монастирського.
- Уранці 18 січня під час авіакатастрофи в Броварах загинуло керівництво МВС: міністр Денис Монастирський, перший заступник міністра Євгеній Єнін і державний секретар Юрій Лубкович.
- Після цього керівником МВС призначили Клименка, а Вигівського — виконувачем обовʼязків.