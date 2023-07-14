Рада припинила повноваження нардепа від ОПзЖ Тетяни Плачкової

Рада достроково припинила повноваження нардепа від ОПзЖ Тетяни Плачкової.

Про це повідомив народний депутат фракції «Європейська солідарність» Олексій Гончаренко.

За це рішення проголосували 283 депутати.

Депутат від фракції «Голос» Ярослав Железняк повідомив, що наразі в парламенті залишилося 404 депутати.

За його словами, для наявності групи або фракції в цьому скликанні потрібно щонайменше 17 депутатів. Тож може розпастися депутатська група «Партія за майбутнє» (звідти вийшов нардеп Сергій Мінько), а також депутатська група «Відновлення України» (після позбавлення мандата Тетяни Плачкової). В обох групах залишилося по 17 нардепів. Вихід ще одного депутата з кожної призведе до розпуску групи через 14 днів.