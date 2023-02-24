Рада позбавила мандатів ще трьох народних депутатів. У парламенті зосталося 405 обранців

Народні депутати Наталія Королевська та Юрій Солод, які є подружжям і були обрані до парламенту від забороненої партії «Опозиційна платформа — За життя», а також їхній колега Олег Волошин втратили депутатський мандат.

Парламент достроково припинив їхні повноваження:

№ 9039 — Юрія Солода (325);

№ 9040 — Наталії Королевської (332);

№ 9057 — Олега Волошина (330).

Відтак у Раді залишилося 405 нардепів, повідомив нардеп від «Голосу» Ярослав Железняк.