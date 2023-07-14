Новим головним сержантом 47 ОМБр став Віталій Аверін

Головним сержантом 47 окремої механізованої бригади «Магура» призначили Віталія Аверіна.

Про це повідомила пресслужба 47 ОМБр.

Воїн із позивним «Авер» пішов на війну добровольцем у 2014 році. Брав участь у боях за Іловайськ, Попасну та Широкине у складі батальйону «Донбас». Отримав орден «За мужність» III ступеня.

Раніше він був головним сержантом одного з підрозділів 47 бригади.