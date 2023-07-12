Командир 47 ОМБр відреагував на конфлікт довкола заяви сержанта Маркуса про переведення

Командир 47 окремої механізованої бригади «Магура» Олександр Сак відреагував на рапорт головного сержанта Валерія Маркуса, який попросив перевести його на нижчу посаду. Сак закликав припинити конфлікти та суперечки і працювати заради спільної боротьби.
Про це повідомила пресслужба 47 ОМБр.
«Бійці бригади кілометр за кілометром звільняють рідну землю на одній із найважчих ділянок фронту. Кожен робить свій внесок у перемогу», — заяви Сак.
Він закликав «відкинути конфлікти, образи та суперечки», які виникли після допису Маркуса.
«Нехай проблеми гуртують нас перед запеклими боями. Як пальці згинаються в один кулак для удару, ми маємо обʼєднатися. Памʼятаймо свою відповідальність перед історією», — наголосив комбриг.
- Раніше головний сержант бригади Валерій Маркус заявив, що написав рапорт із проханням перевести його на нижчу посаду. За його словами, керівництво бригади нібито не дозволяє побудувати військову частину «згідно з цінностями, декларованими бійцями». Також він звинуватив деяких офіцерів зʼєднання в некомпетентності.