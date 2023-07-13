Рада підтримала в першому читанні альтернативний законопроєкт про реформи в Операторі ГТС

Верховна Рада підтримала за основу проєкт закону № 9311-1д, який передбачає ліквідацію компанії «Магістральні газопроводи України», єдиного власника Оператора ГТС України. За оптимізацію структури Оператора газотранспортної системи України проголосували 268 нардепів.

«Це доопрацьований законопроєкт Максима Хлапука, який, на відміну від урядового, погоджений з Energy Community та МВФ. Також законопроєкт передбачає виконання одразу двох маяків МВФ», — зазначив нардеп фракції «Голос» Ярослав Железняк.

Законопроєкт Хлапука, як стверджується в пояснювальній записці, усуває кілька ризиків, які містилися в урядовому проєкті:

перекладає повноваження з призначення керівника ОГТСУ на загальні збори компанії, якщо до 31 жовтня 2023 року не буде обрано її наглядову раду;

забезпечує формування наглядової ради ОГТСУ в порядку, передбаченому для особливо важливих для економіки підприємств;

закріплює, що тип виконавчого органу ОГТСУ (одноособовий чи колегіальний) визначається на рівні статуту компанії, а не на рівні закону, як в урядовому законопроєкті;

прибирає виняткове право наглядової ради «Магістральних газопроводів України» пропонувати зміни до статуту ОГТСУ.

Таким чином законопроєкт усуває вищезазначені недоліки, водночас залишаючи процедуру оптимізації структури власності Оператора газотранспортної системи України, запропоновану Кабміном.