Туреччина відкладає ратифікацію заявки Швеції на вступ в НАТО до жовтня

Президент Туреччини Реджеп Ердоган на полях саміту НАТО у Вільнюсі заявив, що турецкий парламент не ратифікує заявку Швеції на членство в Альянсі до жовтня, оскільки він до того часу не засідатиме.
Про це пише агентство Anadolu.
За його словами, протягом цього часу країни «будуть посилювати співпрацю в боротьбі з тероризмом із двостороннім механізмом безпеки», створеному на рівні турецьких і шведських міністерств.
- 10 липня Туреччина погодилася ратифікувати протокол про прийняття Швеції до НАТО. І пообіцяла зробити це якнайшвидше.
- Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг 4 червня заявив, що Швеція виконала всі вимоги Туреччини для вступу в Альянс.
- Швеція та Фінляндія у травні 2022 року відмовилися від традиційного нейтралітету на тлі військового вторгнення росії в Україну і подали заявки на вступ до НАТО. Фінляндія доєдналася до блоку у квітні 2023 року. Із 30 країн НАТО вступ Швеції досі не ратифікували Туреччина та Угорщина. Туреччина блокує вступ, аргументуючи тим, що Стокгольм не виконав взятих на себе зобовʼязань щодо видачі ймовірних курдських екстремістів. Водночас парламент Угорщини відклав ратифікацію заявки Швеції на вступ до НАТО до осінньої сесії. Уряд угорського премʼєра Орбана вважає, що шведські політики говорили «відверту брехню» про стан демократії в Угорщині. Пізніше Угорщина заявила, що підтримує вступ Швеції до НАТО.