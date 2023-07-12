Президент Туреччини: Командирів захисників Маріуполя віддали на прохання Зеленського

Президент Туреччини Реджеп Ердоган заявив, що віддав Україні командирів захисників Маріуполя після особистого прохання Володимира Зеленського.
Про це він розповів на пресконференції за підсумками саміту НАТО у Вільнюсі, передає «Європейська правда».
За словами Ердогана, домовленості про те, що військові командири мають лишатися в Туреччині, досягли на двосторонній основі між Україною та росією, натякнувши, що турецька сторона не є участником цих домовленостей.
«Спершу це було результатом дискусії між Україною і росією, а до пʼятниці [7 липня] вони були у нас [...]. Коли ми отримали цей запит, то віддали цих командирів», — сказав Ердоган.
Він не вважає, що це вплинуло на відносини Туреччини з росією. «Спершу росія обурилася, а потім це перейшло в позитив», — додав він.
- 8 липня Володимир Зеленський повідомив, що в Україну з Туреччини повертаються командири захисників Маріуполя: Денис Прокопенко (командир «Азову»), Святослав Паламар (заступник командира «Азову»), Сергій Волинський (командир 36 бригади морської піхоти), Олег Хоменко (старший офіцер «Азову») і Денис Шлега (командир 12 бригади Нацгвардії).
- У Кремлі це назвали порушенням усіх домовленостей.
- Раніше озвучували домовленість про те, що командири мали перебувати в Туреччині до кінця війни, про це казав і Зеленський.