Кремль назвав «порушенням домовленостей» повернення в Україну командирів «Азовсталі»

Прессекретар російського президента Дмитро Пєсков звинуватив Україну і Туреччину в порушенні домовленостей через повернення на батьківщину пʼятьох командирів захисників «Азовсталі».

Про це він розповів пропагандистському агентству РІА Новини.

За його словами, домовленості порушили як українська сторона, так і турецька — росію про вивіз командирів із Туреччини ніхто не попередив.

За умовами домовленостей захисники «Азовсталі» мали перебувати на території Туреччини «до моменту закінчення конфлікту», сказав Пєсков.

Президент України Володимир Зеленський також раніше казав, що за умовами домовленостей із президентом Реджепом Ердоганом командири мали залишатися на турецькій території до кінця війни. Російські медіа і пропагандисти вже називають цю подію приниженням Кремля.