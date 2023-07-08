Кремль назвав «порушенням домовленостей» повернення в Україну командирів «Азовсталі»

Прессекретар російського президента Дмитро Пєсков звинуватив Україну і Туреччину в порушенні домовленостей через повернення на батьківщину пʼятьох командирів захисників «Азовсталі».
Про це він розповів пропагандистському агентству РІА Новини.
За його словами, домовленості порушили як українська сторона, так і турецька — росію про вивіз командирів із Туреччини ніхто не попередив.
За умовами домовленостей захисники «Азовсталі» мали перебувати на території Туреччини «до моменту закінчення конфлікту», сказав Пєсков.
Президент України Володимир Зеленський також раніше казав, що за умовами домовленостей із президентом Реджепом Ердоганом командири мали залишатися на турецькій території до кінця війни. Російські медіа і пропагандисти вже називають цю подію приниженням Кремля.
- 20 травня 2022 року весь гарнізон, блокований на «Азовсталі», разом із командирами був евакуйований на територію окупованої частини Донецької області. 21 вересня 2022 року відбувся обмін полоненими, під час якого командири були інтерновані до Туреччини.
- 8 липня Володимир Зеленський повідомив, що в Україну з Туреччини повертаються командири захисників Маріуполя — Денис Прокопенко (командир «Азову»), Святослав Паламар (заступник командира «Азову»), Сергій Волинський (командир 36 бригади морської піхоти), Олег Хоменко (старший офіцер «Азову») та Денис Шлега (командир 12 бригади Нацгвардії).