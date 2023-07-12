Киянка поширювала в соцмережах відео про роботу ППО. Їй оголосили підозру

Мешканка Києва ділилась у месенджері відео з роботою Протиповітряної оборони. За це їй повідомили про підозру в поширенні інформації щодо розташування ЗСУ в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 114-2 КК ).

Про це пише пресслужба Офісу генерального прокурора.

У травні 2023 року жінка на свій телефон зняла відео з розташуванням ППО та результатами її роботи, а потім відправила його в месенджер.

Правоохоронці оперативно знайшли киянку, провели обшук у її помешканні та вилучили телефон. Зараз їй обирають запобіжний захід.

В Офісі генпрокурора зауважують, що раніше її близька родичка вчинила аналогічно, її справу вже скерували до суду.