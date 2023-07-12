Медіа: Німеччина відмовилася від ідеї створити в Польщі центр для ремонту танків Leopard

Уряд Німеччини відмовився від створення на території Польщі центру для ремонту танків Leopard, які були передані Україні.

Про це виданню Handelsblatt повідомили джерела, знайомі з цим питанням.

За даними співрозмовників газети, причиною такого рішення стали завищені цінові очікування польської сторони. Офіційно про це мають оголосити найближчим часом.

Видання наголошує, що Україна має термінову потребу у ремонті пошкодженої західної техніки на тлі контрнаступальних операцій ЗСУ.