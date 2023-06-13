Німеччина збільшить постачання Україні відремонтованих танків Leopard 1

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус пообіцяв наростити постачання Україні відремонтованих танків Leopard 1 A5 на тлі останніх повідомлень про втрату на фронті кількох танків Leopard 2.
«Ми не зможемо замінити кожен танк, який наразі вийшов із ладу. Але те, що ми робимо... з липня ми продовжимо постачання відремонтованих танків Leopard 1 A5, які пройшли ремонт, і до кінця року їх буде понад 100. Танки, як і раніше, будуть», — сказав Пісторіус в ефірі німецького телеканала RTL.
У лютому Берлін схвалював для України поставку 88 танків Leopard 1.
- На минулому тижні, 6 червня, Міноборони росії опублікувало відео знищення української сільгосптехніки, видавши її за танки Leopard. На кадрах було чітко видно великі колеса з дисками світлого кольору. Найімовірніше, росіяни знищили комбайни марки John Deere.
- Згодом росіяни стверджували, що протягом дня знищили 28 танків, серед яких було вісім Leopard, три колісних легких танки АМХ-10 і 109 бойових броньованих машин. Ніяких підтверджень цьому вони не надали, але 8 червня у соцмережах зʼявилися відео та фото знищеної української техніки під час штурму на Запоріжжі. OSINT-спільнота, у тому числі українська, підтвердила знищення щонайменше одного Leopard 2A4 і пошкодження пʼяти БМП M2 Bradley. Також на кадрах були знищені або пошкоджені М113 та бронемашини MaxxPro.
- Також росіяни публікували відео влучання дрона-камікадзе «Ланцет» у радар IRIS-T, але через обірване відео OSINT-розслідувачі припускали пошкодження радара, а не його знищення.
- Вже 10 і 11 червня в соцмережах почали зʼявлятися нові фото з фронту в Запорізькій області із знищеною або пошкодженою українською технікою. Ті ж OSINT-розслідувачі нарахували втраченими два танки Leopard 2A6, дві Bradley, ремонтну машину Bergepanzer, кілька MaxxPro і три протимінні машини Leopard 2R, які призначені для «зістригання» мінних полів.