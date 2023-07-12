Британія надасть Україні боєприпаси і $65 млн на ремонт техніки та створення реабілітаційного центру

Велика Британія надасть Україні новий пакет військової допомоги на $65 млн. Ці гроші підуть на ремонт техніки і створення нового реабілітаційного центру для українських військових.

Про це пише Reuters із посиланням на заяву уряду країни.

У межах нового пакета військової допомоги, що обговорюватиметься 12 липня на саміті НАТО, Британія та члени G7 також нададуть Україні додаткові боєприпаси для танків Challenger 2, крім того — понад 70 бойових машин і машин матеріально-технічного забезпечення.

Премʼєр-міністр країни Ріші Сунак також рішуче підтримуватиме спрощення шляху України до членства в НАТО, зазначили в уряді Великої Британії.