Суд скасував рішення про відсторонення Андрія Павелка від посади президента Української асоціації футболу

Шевченківський суд Львова не продовжив рішення про відсторонення Андрія Павелка від посади президента Української асоціації футболу.
Про це УАФ повідомила 11 липня.
17 лютого Печерський районний суд вперше відсторонив Андрія Павелка на місяць від посади, а потім продовжував це рішення.
- 29 листопада 2022 року Печерський районний суд Києва відправив Андрія Павелка під арешт. Його підозрюють у причетності до махінацій з будівництвом заводу з виготовлення штучної трави для футбольних полів. Павелко одразу ж вийшов під заставу 9,8 мільйона гривень. Однак 16 червня суд вирішив арештувати Павелка, а заставу перерахувати на користь держави.
- У 2018—2019 роках слідчі Нацполіції відкрили кримінальні провадження щодо керівництва УАФ та її голови Андрія Павелка через можливе розкрадання бюджетних 270 мільйонів гривень ($11,16 млн), які були виділені на будівництво футбольних полів зі штучним покриттям у регіонах, а також через можливе заволодіння бюджетними коштами «ФФУ Продакшн» і «Спорт Технологія».
- Ще дві справи розслідує Національне антикорупційне бюро: зловживання службовим становищем керівництвом федерації, яке призвело до завищення цін під час придбання полів, і недостовірне декларування майна президентом федерації Андрієм Павелком.