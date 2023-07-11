Суд скасував рішення про відсторонення Андрія Павелка від посади президента Української асоціації футболу

Шевченківський суд Львова не продовжив рішення про відсторонення Андрія Павелка від посади президента Української асоціації футболу.

Про це УАФ повідомила 11 липня.

17 лютого Печерський районний суд вперше відсторонив Андрія Павелка на місяць від посади, а потім продовжував це рішення.