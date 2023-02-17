Суд відсторонив на місяць від посади президента Української асоціації футболу Павелка, але він уже подав апеляцію

Печерський районний суд відсторонив на місяць від посади президента Української асоціації футболу Андрія Павелка. Але він уже подав апеляцію.

Про це повідомили на Facebook-сторінці УАФ.

Там дійсно підтвердили, що суд ухвалив таке рішення, але одразу зазначили, що воно не набрало законної сили. Павелко одразу подав апеляцію, тому поки що він продовжить виконувати обовʼязки президента УАФ.

«Вказане рішення Печерського суду не матиме жодних правових наслідків для діяльності Української асоціації футболу, а тому, очевидно, що воно спрямоване виключно на дискредитацію керівництва Асоціації та українського футболу в цілому, зокрема, і в очах міжнародної футбольної спільноти напередодні виборів членів Виконкому УЄФА», — вважають в Асоціації.

Таке ж рішення суд виніс і щодо генерального секретаря УАФ Юрія Запісоцького. Але він теж подаватиме апеляцію.