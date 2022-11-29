Президента УАФ Павелка відправили під арешт із заставою у 9,8 мільйона гривень

Печерський районний суд Києва відправив президента Української асоціації футболу Андрія Павелка під арешт. Його підозрюють у причетності до махінацій з будівництвом заводу з виготовлення штучної трави для футбольних полів.

Про це повідомив журналіст Костянтин Андріюк.

Павелку призначили арешт на два місяці — до 22 січня 2023 року. При цьому голова УАФ має право внести заставу у розмірі 9,8 мільйона гривень. Напередодні аналогічний вердикт суд виніс щодо генерального секретаря УАФ Юрія Запісоцького.