Президента УАФ Павелка відправили під арешт із заставою у 9,8 мільйона гривень

Печерський районний суд Києва відправив президента Української асоціації футболу Андрія Павелка під арешт. Його підозрюють у причетності до махінацій з будівництвом заводу з виготовлення штучної трави для футбольних полів.
Про це повідомив журналіст Костянтин Андріюк.
Павелку призначили арешт на два місяці — до 22 січня 2023 року. При цьому голова УАФ має право внести заставу у розмірі 9,8 мільйона гривень. Напередодні аналогічний вердикт суд виніс щодо генерального секретаря УАФ Юрія Запісоцького.
- У 2018—2019 роках слідчі Нацполіції відкрили кримінальні провадження щодо керівництва УАФ та її голови Андрія Павелка через можливе розкрадання бюджетних 270 мільйонів гривень ($11,16 млн), які були виділені на будівництво футбольних полів зі штучним покриттям у регіонах, а також через можливе заволодіння бюджетними коштами «ФФУ Продакшн» і «Спорт Технологія».
- Ще дві справи розслідує Національне антикорупційне бюро: зловживання службовим становищем керівництвом федерації, яке призвело до завищення цін під час придбання полів, і недостовірне декларування майна президентом федерації Андрієм Павелком.
- Загалом через можливу корупцію в українському футболі відкрито пʼять проваджень.