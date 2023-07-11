У Бориса Джонсона народилася восьма дитина

Колишній премʼєр-міністр Великої Британії Борис Джонсон увосьме став батьком. У нього з дружиною Керрі Джонсон народилася третя спільна дитина, син Френкі.

Про це дружина повідомила в Instagram 11 липня.

Хлопчик народився 5 липня.

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Це третя дитина пари і восьма у Джонсона. У нього четверо дітей від юристки Марини Вілер і ще одна дитина від арт-консультантки Стефані Макінтайр.