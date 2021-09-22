Премʼєр Британії Джонсон вперше підтвердив, що має шестеро дітей. Він приховував позашлюбну доньку

Премʼєр-міністр Великої Британії Борис Джонсон вперше підтвердив, що у нього шестеро дітей.
Зізнався глава британського уряду про кількість нащадків під час виступу у програмі NBC Today в кулуарах Генеральної Асамблеї ООН. Ведуча запитала, чи дійсно він має шестеро дітей, на що Джонсон відповів «так».
Кількість дітей Джонсона була предметом обговорення в британській політиці протягом багатьох років — ЗМІ писали, що у нього є позашлюбна донька.
Зараз у Джонсона:
- четверо дітей від другого шлюбу;
- позашлюбна донька, яку у 2009 році народила мистецтвознавець Хелен Макінтайр;
- син від дружини Керрі Сімондс, яка зараз чекає на другу дитину.
CNN називає «незрозумілим», чому Джонсон вирішив підтвердити існування дитини, про яку уникав говорити. Джонсон неодноразово заявляв, що не обговорюватиме своє особисте життя, а під час виборчої кампанії 2019 року, сказав, що не говоритиме про своїх дітей.
- 29 травня 2021 року Борис Джонсон таємно одружився на Кері Сімондс. Вона стала третьою дружиною Джонсона. Католицька церква дозволяє розлученим знову одружуватися, якщо інші шлюби було взято в інших церквах. Джонсон стане першим британським прем’єром за останні 200 років, який одружився, перебуваючи на цій посаді.
- 29 квітня 2020 року у Джонсона народився син, якого йому народила тоді ще наречена Кері Сімондс. Дитину назвали Вілфред Лорі Ніколас — імʼя Вілфред на честь дідуся премʼєра, імʼя Лорі — на честь діда Сімондс, а імʼя Ніколас — на честь двох лікарів, які врятували життя Джонсону, коли він лікувався від коронавірусу.