Премьер Британии Джонсон впервые подтвердил, что у него шестеро детей. Он скрывал внебрачную дочь

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон впервые подтвердил, что у него шестеро детей.

Признался глава британского правительства о количестве потомков во время выступления в программе NBC Today в кулуарах Генеральной Ассамблеи ООН. Ведущая спросила, действительно ли у него шестеро детей, на что Джонсон ответил «да».

Количество детей Джонсона было предметом обсуждения в британской политике в течение многих лет — СМИ писали, что у него есть внебрачная дочь.

Сейчас у Джонсона:

четверо детей от второго брака;

внебрачная дочь, которую в 2009 году родила искусствовед Хелен Макинтайр;

сын от жены Керри Симондс, которая сейчас ждет второго ребенка.

CNN называет «непонятным», почему Джонсон решил подтвердить существование ребенка, о котором избегал говорить. Джонсон неоднократно заявлял, что не будет обсуждать свою личную жизнь, а во время избирательной кампании 2019 года, сказал, что не будет говорить о своих детях.