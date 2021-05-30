Премьер Британии Джонсон тайно женился

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон тайно женился на своей невесте Кэри Симондс.

Об этом пишет BBC.

Сначала информацию распространили британские таблоиды, а впоследствии представитель Джонсона подтвердил ее официально. Тайную церемонию провели в субботу, 29 мая, в Вестминстерском соборе.

Представитель Джонсона добавил, что пара планирует устроить следующим летом полноценную свадьбу — с родственниками и друзьями.

Британские СМИ сообщили, что на церемонию пригласили около 30 человек, причем фактически перед ее началом. Подготовка была настолько тайной, что даже близкие помощники Джонсона не знали о его планах.

Кэри Симондс станет третьей женой Джонсона. Католическая церковь разрешает разведенным снова жениться, если другие браки заключались в других церквях. Джонсон станет первым британским премьером за последние 200 лет, который женился, находясь на этом посту.