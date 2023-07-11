Кличко розповів про деталі аудиту «Київміськбуду» після розслідування про нерухомість керівника компанії

Третього липня стало відомо, що у дружини президента «Київміськбуду» Ігоря Кушніра є вілла у Франції за €20 мільйонів, а вже за три дні мер Києва ініціював аудит, на час якого Кушніра відсторонять від посади.
В інтервʼю «Бабелю» Кличко розповів, що звернувся до наглядової ради підприємства щодо відсторонення керівника «Київміськбуду», щойно отримав інформацію зі ЗМІ.
«Я не можу відслідковувати, де у кого є яка нерухомість і як хто живе. У нашому місті понад тисячу комунальних підприємств, а «Київміськбуд» — це не комунальне, а акціонерне товариство, це окрема структура. Так, 80% його акцій належить Києву. Після того як я отримав резонансну інформацію, яка зʼявилася в ЗМІ, я звернувся до наглядової ради підприємства щодо відсторонення керівника «Київміськбуду» на час аудиторської перевірки діяльності підприємства та його керівника. Аудит повинна здійснити міжнародна компанія з «Великої четвірки», до якої не буде зауважень і сумнівів щодо неупередженості та незалежності. Також хочу зауважити, що наглядова рада доручила «Київміськбуду» і далі виконувати зобовʼязання перед інвесторами», — зазначив міський голова.
За його словами, «Київміськбуд» просить у міста мільярд гривень фінансової допомоги, але наразі Київрада їх не виділила, адже «спершу потрібно мати обʼєктивну інформацію, результати перевірки про реальний стан справ».
- 3 липня проєкт Bihus.Info оприлюднив розслідування про те, що у дружини президента «Київміськбуду» Ігоря Кушніра є вілла у Франції за €20 мільйонів. Вілла розташована в містечку Вільфранш-сюр-Мер, поблизу Ніцци, називається «Cayo» і має площу 850 квадратних метрів. Усередині — 6 спалень і особистих ванних кімнат, велика вітальня в бежевих тонах, винний льох, простора кухня. Маєток розташовано на закритій території площею понад 5 тисяч квадратних метрів. Тут також є басейн із панорамним видом на море, великий сад і гараж на 8 авто.
- Ігор Кушнір понад 10 років обіймає посаду президента «Київміськбуду» — компанії, яка на 80% належить місту Київ.