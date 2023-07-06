Віталій Кличко ініціював аудит «Київміськбуду». У дружини президента компанії знайшли віллу у Франції

У «Київміськбуді» проведуть аудит, на цей час керівника компанії Ігоря Кушніра відсторонять від посади.

Про це мер столиці Віталій Кличко повідомив 6 липня.

Аудит проведуть із залученням однієї з провідних міжнародних аудиторських фірм. Також працює тимчасова контрольна комісія, яку створили депутати Київради, вона теж надасть результати перевірки діяльності компанії «Київміськбуд» та її керівництва.

«Київміськбуд» працює далі та виконує зобовʼязання перед інвесторами.