Віталій Кличко ініціював аудит «Київміськбуду». У дружини президента компанії знайшли віллу у Франції

У «Київміськбуді» проведуть аудит, на цей час керівника компанії Ігоря Кушніра відсторонять від посади.
Про це мер столиці Віталій Кличко повідомив 6 липня.
Аудит проведуть із залученням однієї з провідних міжнародних аудиторських фірм. Також працює тимчасова контрольна комісія, яку створили депутати Київради, вона теж надасть результати перевірки діяльності компанії «Київміськбуд» та її керівництва.
«Київміськбуд» працює далі та виконує зобовʼязання перед інвесторами.
- 3 липня проєкт Bihus.Info оприлюднив розслідування про те, що у дружини президента «Київміськбуду» Ігоря Кушніра є вілла у Франції за €20 мільйонів. Вілла розташована в містечку Вільфранш-сюр-Мер, поблизу Ніцци, називається «Cayo» і має площу 850 квадратних метрів. Усередині — 6 спалень та особистих ванних кімнат, велика вітальня в бежевих тонах, винний льох, простора кухня. Маєток розташовано на закритій території площею понад 5 тисяч квадратних метрів. Тут також є басейн із панорамним видом на море, великий сад і гараж на 8 авто.
- Ігор Кушнір понад 10 років обіймає посаду президента «Київміськбуду» – компанії, яка на 80% належить місту Київ.